Ford Sollers поставит Минздраву Татарстана 187 машин скорой помощи на базе Ford Transit

Компания Ford Sollers, производящая в ОЭЗ «Алабуга» автомобили Ford Transit, до конца сентября поставит Минздраву Татарстана 187 машин скоро помощи. 75 из них производитель передал в эксплуатацию сегодня, говорится в сообщении компании.

Автомобили будут распределены по городам и районным центрам республики в целях обновления устаревшего автопарка службы скорой помощи.

Машины произведены на базе переднеприводных Ford Transit со средней и длинной базой, дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ford Sollers стал поставщиком Минздрава Татарстана, выиграв тендеры стоимостью 812 млн руб., которые завершились 27 июля.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"