Bugatti отказалась от идеи создания гиперкаров по заказу клиентов

Компания Bugatti не будет делать эксклюзивные модели по заказу конкретных клиентов, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения французской марки по спецпроектам Пьера Роммельфангера.

Он отметил, что для компании не составляет проблем сделать автомобиль по требованиям покупателя, но марка никогда на это не пойдет. В Bugatti пояснили, что каждая их модель должна соответствовать концепции бренда и поэтому только дизайнеры марки будут решать, какую машину делать. Покупатели повлиять на это не могут.

Напомним, последней новинкой Bugatti стал 1600-сильный гиперкар Centodieci, посвященный одновременно и 110-летию французского автопроизводителя, и модели Bugatti EB110, выпускавшейся в 90-е годы.