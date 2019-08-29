Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие часы выбирают художники и при чем здесь ярмарка Frieze.

Как-то в Москве мы сидели и беседовали со знаменитым граффити-художником JonOne. Он только прилетел и решил перевести свои часы, снял их с руки и начал крутить заводную головку. Часы были в краске, видно, что, работая, он их не снимает.

«Я ношу простые часы»,— сказал JonOne. Я шутку оценила, потому что на руке его были Richard Mille, а стоимость моделей этого бренда исчисляется исключительно в десятках и сотнях тысяч долларов. При этом это вам не золотой Rolex или Harry Winston в бриллиантах. Не специалист может и не понять сложности механизма, скрывающегося в каком-нибудь карбоновом корпусе на ярком каучуковом ремешке. Часы для понимающих. И неудивительно, что их выбрал JonOne — художники такое любят.

Richard Mille тоже стремится быть ближе к искусству. Недавно, например, объявили о продолжении партнерства с Frieze, а точнее, с ярмарками Frieze London и Frieze Masters. Во второй год партнерства обещают удивить: в октябре на Frieze Masters Richard Mille хочет показать свое искусство, которое даже не миниатюра, а, так скажем, микро-арт. Обещают продемонстрировать компоненты механизма как микроскульптуры, что бы это ни значило. Увидим совсем скоро — с 3 по 6 октября.

Frieze — не единственное арт-партнерство Richard Mille. Бренд поддерживает Palais de Tokyo и труппу Бенжамина Милпье. Такой вот вклад в современное искусство.