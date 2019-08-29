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Оборот оптовой торговли в Ростовской области вырос на 3,2%

За семь месяцев текущего года оборот оптовой торговли Ростовской области достиг 972 млрд. руб. Это на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Отмечается, что более четверти общего объема в структуре оборота занимает зерновая продукция. «Поступление на рынок зерна нового урожая, собранного донскими аграриями, ускорило темпы оптовых перепродаж — в июле 2019 года объем оборота оптовой торговли в целом по области вырос по отношению к предыдущему месяцу более чем на 20% и на 6% — по отношению к июлю 2018 года»,— отмечается в сообщении.

По данным органа статистики, сейчас на оптовом рынке области сложились благоприятные условия для развития как крупнотоварного, так и малого бизнеса, на долю которых в обороте оптовой торговли за 7 месяцев приходилось по 58% и 42% соответственно.

Кристина Федичкина


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