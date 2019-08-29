Peugeot сделал 300-сильный 3008 GT Hybrid4

Компания Peugeot представила спортивный вариант своего кроссовера 3008 — исполнение 3008 GT Hybrid4.

Автомобиль получил 200-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и двумя электродвигателями — 110-сильным на передней оси и 112-сильным на задней. Суммарная мощность бензо-электрической силовой установки составляет 300 л.с. Аккумулятор на 13,2 кВт/ч позволяет проехать полноприводному кроссоверу на электротяге до 60 км.

Позднее появится переднеприводный 225-сильный гибридный вариант Peugeot 3008, который получит 180-сильный бензиновый 1,8-литровый двигатель и 110-сильный электромотор на передней оси.

Напомним, ранее был представлен внедорожный Peugeot 3008 Concept, созданный в единственном экземпляре для журнала Top Gear.