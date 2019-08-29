В Челябинской области благотворителям снизят налог на прибыль

В Челябинской области приняли закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль. Его действие распространяется на участников промышленных кластеров, организации, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Также претендовать на эту меру поддержки могут компании, которые вкладывают средства в развитие государственных или муниципальных учреждений культуры или некоммерческие фонды.

Закон устанавливает предельный размер суммы вычета на уровне 90% расходов на капитальные вложения для участников промышленных кластеров и организаций, занимающихся повышением производительности труда в рамках нацпроекта. Кроме того, право на применение этой льготы устанавливается в отношении расходов организаций, направляемых на поддержку учреждений культуры и некоммерческих фондов. При этом сумма вычета составляет 100% пожертвований.

Как отметил заместитель председателя областного заксобрания Константин Захаров, мера станет значимым драйвером для развития культуры в Челябинской области. «Предприятия, которые часть своей прибыли тратят на поддержку объектов культуры, имеют возможность всю эту сумму, 100%, в виде льготы зачесть. Мы считаем, что такой подход здорово простимулирует область культуры, которая в этом остро нуждается», - подчеркнул депутат.

Напомним, с помощью инвестиционного вычета предприятия смогут уменьшить налог на прибыль на стоимость приобретенного оборудования или модернизации производства. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%. Льгота будет действовать девять лет: с 1 января 2019 года до 31 декабря 2027 года.