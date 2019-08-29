Служба доставки «Фарфор» выявила в самарском филиале нарушение правил СанПиН

Команда центрального офиса службы доставки «Фарфор» выявила грубые нарушения в работе филиала в Самаре. Об этом сообщает в официальном паблике службы «ВКонтакте».

«Были нарушены внутренние стандарты сети и правила СанПиН. Было выявлено, что имеющиеся стандарты применялись выборочно, формально и с глубоким попустительством. Часть стандартов и вовсе не была внедрена в полной мере»,– говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что разрешительная и сопроводительная документация «либо отсутствовала, либо внедрена формально». Персонал самарского филиала не был знаком с действующими стандартами. Все его работники имеют медицинские книжки, но трое из них не проходили плановый медосмотр.

«Центральный офис, в свою очередь, признает и свою ошибку в работе, так как не был обеспечен должный контроль за исполнением передаваемых стандартов. На данный момент вырабатываются меры усиления контроля на территории всей деятельности сети»,– сообщает команда центрального офиса службы доставки «Фарфор».

Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту массового отравления горожан – клиентов службы доставки «Фарфор». По уточненным данным, число пострадавших людей, ранее заказавших суши, увеличилось до 48 человек.

Георгий Портнов