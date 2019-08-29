Камское пароходство предупредили о незаконности ограничения доступа к Каме

Природоохранная прокуратура проверила информацию жителей об ограничении свободного доступа к береговой полосе Камы в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района Перми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» строит кирпичный забор по периметру границ земельного участка, доходящего до уреза воды Камского водохранилища. После монтажа ограждения жители уже не смогут попасть к реке на этом участке, что является прямым нарушением Водного кодекса РФ.

Природоохранный прокурор предостерег руководителя ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» о недопустимости нарушения водного законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства.