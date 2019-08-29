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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Председателем комитета потребительского рынка в Оренбурге стал Юрий Колбанев

Пост председателя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга занял Юрий Колбанев. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Юрий Колбанев родился в Оренбурге 6 ноября 1970 года. С мая 2005 года он возглавлял муниципальное казенное учреждение «Оренбургторгсервис».

Ранее стало известно о том, что должность заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам занял Виталий Петров. Ранее он работал начальником управления правового обеспечения ПАО «Ростелеком».

Георгий Портнов


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