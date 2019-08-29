Абилитация для здоровья нации

В начале лета в Башкирии был запущен благотворительный проект «100 особенных детей», организованный благотворительным фондом «Особенные дети» и приуроченный к столетию Республики Башкортостан. С помощью неравнодушных людей и представителей бизнеса организаторы акции планируют собрать 5 млн рублей для лечения детей с особенностями развития. О том, как принять участие в проекте и кому нужна помощь, рассказала создатель центра абилитации «Любимый малыш», руководитель благотворительного фонда «Особенные дети», врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова.

— Файруза Мунаваровна, расскажите о благотворительной акции «100 особенных детей к столетию республики». Какие цели вы ставите перед собой?

— Этот проект был организован, чтобы собрать средства для лечения детей — подопечных нашего фонда. Родители, которые к нам обращаются сейчас, знают, что участвуют в этом проекте, что мы собираем деньги. В основном дети могли бы проходить процедуры в нашем центре абилитации, но также мы могли бы помочь в приобретении какого-либо оборудования или медицинских препаратов, если в этом будет необходимость.

Цель акции — собрать 5 млн рублей, однако уже сейчас мы каждый месяц бесплатно оказываем помощь 8-9 малышам. Могли бы помогать и 30 детям ежемесячно, и нам было бы это намного приятнее, но здесь все зависит от собранных средств.

— Какие компании уже присоединились к акции?

— Сегодня в нашем проекте участвует, например, сеть магазинов «Маленькая страна» совместно с компанией Abbott — они предоставили свою продукцию, детское питание, и передают процент с продаж в наш благотворительный фонд. Сейчас мы ведем переговоры еще с рядом компаний — среди них «Госаптека», «Фармленд», «Уфимский хлеб», Ufanet – возможно, они тоже присоединятся к акции «100 особенных детей» в том или ином формате.

— Как принять участие в благотворительном проекте?

— Форматов участия бесконечно много — вы можете передавать фонду процент с продаж каких-либо определенных товаров, сделать в своих магазинах выделенные полки с символикой акции, поставить ящики для сбора средств. Можно также организовать благотворительное мероприятие — концерт, забег, аукцион, вечеринку, мастер-класс, что угодно. Интересный формат выбрала московская компания по производству фуд-траков «Еда на колесах» - они предлагают каждому своему клиенту перечислить 30 тысяч рублей в пользу фонда «Особенные дети», а взамен предлагают скидку в 100 тысяч на свои машины. Как раз сегодня мне звонили из Керчи — спрашивали, как поучаствовать в нашем проекте.

Есть у нас и постоянные благотворители, меценаты, которые регулярно помогают нам, несмотря на акции. Среди них — генеральный директор «Уральского пружинного завода» Денис Лукманов, директор НПФ «Пакер» Марат Нагуманов, компания «Мехатрон» и другие.

— Центр абилитации «Любимый малыш» совсем недавно отметил новоселье на улице Бикбая. Что изменилось в работе центра за последнее время?

— Изменилось многое — наш центр стал проектом БФ «Особенные дети». Министерство земельных и имущественных отношений РБ предоставило нам это помещение, фонд социальных целевых программ помог его отремонтировать. Надо сказать, что «Особенные дети» - это на сегодняшний день единственный в России благотворительный фонд, который имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и сам проводит лечение.

Поэтому мы никуда не отправляем деньги, предназначенные для помощи подопечным фонда - мы тратим их на зарплату специалистов центра абилитации. Кто-то приходит к нам лечиться на платной основе, и на часть вырученной суммы мы берем на абилитацию нуждающихся малышей. Получается так, что родители, сами оплачивающие лечение своих детей, одновременно участвуют в благотворительности и помогают другим.

— Кому вы помогаете?

— Мы лечим детей, еще не ставших инвалидами, детей группы риска, которые могут получить инвалидность без соответствующего лечения. Мы можем это предотвратить или хотя бы минимизировать последствия. Ведь это очень важно, когда ребенок может самостоятельно кушать, может ходить в садик, общаться со сверстниками, словом, жить нормальной жизнью. Но к сожалению, у нас многие придерживаются выжидательной тактики: родители до года ждут, когда ребенок начнет удерживать голову, - а он все не начинает... А время для лечения уже безвозвратно уходит.

Наши пациенты — это дети с тугоухостью, с нарушениями зрения, со спинномозговыми грыжами, недоношенные, с ДЦП, с шунтированной гидроцефалией. Ребенок с шунтом может жить обычной жизнью, если вовремя получит необходимые навыки. Но для этого важно помочь ему в первые 200 дней жизни. Ведь если ребенок в три месяца не удерживает голову, уже нужно кричать караул, надо выяснять причину и что-то делать. Для четырехмесячного ребенка критически важны уже не дни, а часы, поэтому ни в коем случае нельзя затягивать с началом абилитационных мероприятий.

У нас нет болезненных процедур, у нас нет уколов и нет процедурного кабинета. Это принципиальная позиция, потому что для обучения жизненным навыкам нет необходимости делать уколы. Мы учим детей самому важному — смотреть в глаза, гулить, разговаривать, глотать, удерживать голову, опираться на руки, ползать — и уколы здесь, конечно, не спасут.

Очень много внимания мы уделяем и работе с родителями наших пациентов, основная часть времени уходит именно на это. Родители должны принять своих детей со всеми особенностями, и мы должны их поддержать.

— Какие специалисты работают в центре абилитации?

— У нас работают врачи-педиатры, нейродефектолог, логопед, психолог, мануальный терапевт, физиотерапевт. Есть массаж, лечебная физкультура и грудничковое плавание. Сейчас в центре появились широкие возможности по диагностике: электроэнцефалография, ультразвуковые исследования. Кроме того, у нас есть много детских тренажеров и уникальное оборудование — это аппараты Tomatis и Soundbeam, вибромузыкальный бассейн, иммерсионная кровать, имитирующая внутриутробную жизнь. Детям у нас очень нравится.

— Отслеживаете ли вы судьбу своих пациентов? Что происходит после курса абилитации?

— Мы стараемся не упускать из вида каждого ребенка и помогать каждому не один раз, а вести его до того момента, пока он не получит необходимые навыки. Конечно, здесь многое зависит от родителей, но проблема недоступности ранней помощи гораздо шире — я уверена, что такие центры абилитации, как «Любимый малыш», должны быть везде. Они должны находиться в шаговой доступности для любого ребенка.

— Но как быть, если такие центры все еще недоступны для большинства жителей республики — хотя бы из-за больших расстояний между городами?

— Наш фонд создавался для решения проблемы абилитации, для снижения количества детей-инвалидов. К счастью, сейчас Минздрав повернулся к нам лицом, и мы начали обучать специалистов, создавать такие центры при поликлиниках.

У нас появился АНО ДПО «Институт абилитации», в котором мы уже подготовили несколько мультидисциплинарных команд. В Уфе с февраля этого года абилитацию внедрили пока в одной поликлинике, еще два таких центра начнут работу в ближайшем будущем. С 24 июня функционирует центр абилитации при детской поликлинике в Белорецке. Сейчас нам надо внедрить еще 15 таких центров, чтобы дети группы риска могли получать помощь непрерывно.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Мы хотим создать программу раннего выявления задержки развития. Важно составить реестр пациентов, базу данных, чтобы каждый родившийся ребенок не упускался из вида. С какими параметрами малыш принят на лечение, сколько раз и какие процедуры он получил, с какими параметрами был выписан — все это необходимо для создания единого государственного стандарта абилитационной помощи. В нашем центре будет накоплена очень хорошая научная база, — и мы обязаны масштабировать свой опыт в масштабах всей страны.

Дело здесь даже не в нехватке средств — у государства есть деньги на ЭКО, на реанимацию и выхаживание недоношенных детей, мы научились спасать даже 500-граммовых младенцев. Но дальше идет какой-то провал: у нас на государственном уровне нет психолого-медико-педагогической помощи.

У нас сейчас написана стратегия развития абилитации и ранней помощи в республике. Мы выносим ее на обсуждение в Общественной палате, планируем озвучить этот проект в Госдуме, и я вижу, что лед тронулся. Одного-единственного центра недостаточно, должна быть система, и ее нужно создавать сверху. Ведь если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему ничем нельзя помочь. Детям можно помочь всегда, и это — наша обязанность.

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