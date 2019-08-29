Арендатор отсудил у собственника «Зимней вишни» почти 17 млн рублей

Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Светланы Брюховой к собственнику здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В пользу арендатора взыскано 16,7 млн руб.

Предприниматель Светлана Брюхова открыла магазин детской обуви «Антилопа» в «Зимней вишне» незадолго до пожара — в начале марта 2018 года. По материалам дела, между сторонами был заключен договор аренды нежилого помещения от 8 февраля 2018 года. При этом, пунктами договора аренды предусмотрено, что арендодатель обязан содержать общественные зоны в полной исправности, надлежащем санитарном состоянии, чистоте и порядке, а также содержать и обслуживать систему пожаротушения, установленную в здании.

«В результате пожара имущество истца было уничтожено, в связи с чем в соответствии с условиями договора ответчик обязан возместить истцу причиненный реальный ущерб. Кроме того, на ответчика, по мнению истца, возлагается обязанность по возмещению упущенной выгоды»,— говорится в материалах арбитража.

Индивидуальный предприниматель потребовала взыскать с Кемеровского кондитерского комбината 35 млн руб. убытков. Из них 16 млн руб. — упущенная выгода, 18,3 млн руб. — стоимость закупленного товара, почти 200 тыс. руб. — деньги в сейфе, 534,4 тыс. руб. — стоимость торгового оборудования. Суд частично удовлетворил требования, постановив взыскать с ответчика лишь 16,7 млн руб.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Светлана Брюхова — одна из 45 предпринимателей, арендовавших площади торгового центра, и одна из десяти арендаторов, пострадавших на сумму свыше 3 млн руб. Ранее сообщалось, что в общей сложности причиненный арендаторам ущерб — около 100 млн руб.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев