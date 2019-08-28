В Новосибирске задержаны трое руководителей фирмы-подрядчика по делу об обрушении здания

Сотрудники СКР, расследующие дело об обрушении здания насосной станции в Новосибирске, задержали руководство подрядной организации. Как рассказали в следственном ведомстве, задержаны трое — исполнительный директор АО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, начальник и главный инженер Кемеровского СМУ «Сибэнергомонтажа» Михаил Павлов и Александр Петров. Кроме того, распоряжением главы СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства.

Инцидент произошел сегодня около полудня. Субподрядная организация ООО «Алькор» осуществляла реконструкцию насосной станции по улице Ударной. Произошло обрушение части кирпичной кладки стены строения, в результате трое работников погибли, один получил переломы ноги. Он госпитализирован. Правоохранительные органы завели дело по статье Уголовного кодекса РФ о нарушениях правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Подробнее об инциденте — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Губительная станция»

Константин Воронов