В УКС прошла встреча с представителями общественности

Ход реализации концессионного соглашения по сетям отопления и ГВС в Ижевске обсудили за круглым столом, организованным ООО «Удмуртские коммунальные системы». В обсуждении приняли участие председатели ТСЖ и общественники города, которые смогли задать интересующие их вопросы. Директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов рассказал о проделанной работе и планах по дальнейшей модернизации сетей.

Инициатором встречи стал председатель ТСЖ Красногеройская 105 Станислав Широбоков. «Несколько лет назад, когда только принималась концессия, я был ее противником, потому что были серьезные претензии к УКС, а именно, к тому, как они работали и взаимодействовали с потребителями. Кроме того, смущал факт, что концессия принималась в ускоренные сроки в конце года»,— уточнил господин Широбоков.

Фото: ООО "УКС"

Сейчас, по его мнению, можно говорить об успешности реализации концессионного соглашения. «Все-таки за всеми 900 км сетей следят, и мы не останемся без горячей воды. Я бы хотел поблагодарить Ярослава Викторовича за то, что он взял на себя руководство таким сложным процессом и успешно справляется с этим»,— заявил председатель ТСЖ.

Господин Балобанов в свою очередь отметил, что концессия уже показала свою эффективность как инструмент вложения в модернизацию коммунального хозяйства. «Сейчас прослеживается изменение ситуации в части теплоснабжения города, скорости устранения повреждений, их стало меньше, ситуация более управляемая.В этом году мы меняем 37 км сетей и реконструируем 4 ЦТП. Объекты становятся надежнее, количество потерь сокращается, и мы выходим на нормальную работоспособность всей системы. Кроме того, со стороны ПАО «Т Плюс» увеличились инвестиции в тепловую инфраструктуру Ижевска и за рамками концессионного соглашения. Все потому, что концессия дает определенный результат, и есть перспективы дальнейшего эффективного развития инфраструктуры»,— подчеркнул Ярослав Балобанов.

В 2020 году компания не будет сбавлять темпы по модернизации системы. ООО «УКС» планирует заменить около 35 км сетей и полностью реконструировать 10 ЦТП.