В кулинарной школе Novikov School появится гастрономический лекторий

Кулинарная школа Novikov School запускает собственную образовательную программу, в рамках которой состоятся лекции Анатолия Казакова, Арама Мнацаканова, Александра Сысоева, Влады Лесниченко и других известных деятелей отечественной гастроиндустрии. Занятия будут посвящены истории гастрономии, химии и физике продуктов, научному подходу к приготовлению любимых блюд, современному виноделию.

Появление лектория — логичный этап развития проекта: ранее школа была в большей степени местом практического, профессионального обучения для поваров, рестораторов и увлеченных любителей, а сейчас открывает свои двери для всех, кто интересуется гастрономией в широком смысле.

Лекторий начнет свою работу уже 2-го сентября с открытого интервью бессменного шеф-повара ресторана Selfie (65-е место в списке 120 лучших ресторанов мира), постоянного участника гастрономического фестиваля Ikra, адепта осознанного потребления и экологичной работы на кухне, исследователя российских продуктов Анатолия Казакова. Посмотреть полное расписание лектория и записаться на лекции можно на сайте школы.