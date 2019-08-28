Текслер опасается «финансовой кабалы» из-за ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отметил, что критически относится к проекту высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург с точки зрения его финансирования. По его словам, это «крайне дорогой проект» стоимостью 350 млрд руб., к тому же, после запуска содержание дороги обойдется региональному бюджету еще в 7-12 млрд руб. ежегодно. Пассажиропоток, прописанный в финансовой модели проекта (3 млн человек в первый год и 4 млн человек ежегодно в дальнейшем), господин Текслер ставит под сомнение.

С другой стороны, объединение Челябинска и Екатеринбурга позволит создать третью по величине агломерацию в стране, и «инвесторы обращают внимание на эти показатели», отметил врио губернатора. «Но Челябинск должен соответствовать уровню Екатеринбурга. Мы не хотим, чтобы люди работали в Челябинске, а отдыхать ездили в Екатеринбург. Если мы подтянем Челябинск к Екатеринбургу во всех смыслах, у этого проекта есть перспектива. Но я сделаю все, чтобы не попасть в эту финансовую кабалу и разделить риски»,- сказал Алексей Текслер.