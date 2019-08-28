Домашний арест экс-министра строительства Ростовской области продлили на месяц

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову, об этом сообщили в отделе делопроизводства суда. «Арест продлен на один месяц, до 27 сентября»,— рассказали в суде.

Напомним, Николая Безуглова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Безуглов, занимая должность министра строительства региона, согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». В работах должны были использовать крупнозернистый песок, но по факту применили мелкий песок. Разница в стоимости между материалами составила более 223 млн руб. С конца марта экс-министр содержался под стражей, под домашний арест Николая Безуглова отправили в конце июня.

Кристина Федичкина