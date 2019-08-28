Книжная сеть «Буквоед» объявила о ребрендинге

Петербургская книжная сеть «Буквоед» объявила о смене имиджа и представила обновленный логотип. Как пояснили в компании, новый фирменный стиль ориентирован на культурную связь между магазином и Петербургом. Его ключевыми элементами стала черно-белая графика, интегрированные в буквенное обозначение запятые, напоминающие прямую речь, а также знаменитые петербургские герои — такие как чайка, кот, «чижик-пыжик» и корюшка. Разработкой ребрендинга «Буквоеда» занималось агентство LINII Group.

Первый обновленный книжный откроется 6 сентября в ТРЦ «Галерея». Следующей станет торговая точка «Буквоеда» в ТЦ «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, где открытие запланировано на 11 сентября. Все 140 фирменных магазинов будут постепенно переоформлены в течение трех-четырех лет.

Напомним, что с прошлого года петербургская сеть «Буквоед» входит в московскую компанию «Читай-город».