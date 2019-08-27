Семейный праздник с «Коммерсантом»

25 августа состоялся Family Day с «Коммерсантом» на площадке конноспортивного комплекса Ферма. Это первое мероприятие такого рода, организованное газетой «Коммерсантъ в Перми», когда публичные личности смогли собраться в хорошей компании «без галстуков» и хорошо провести время со своей семьей. В этот день не было разговоров ни о бизнесе, ни о политике.

Директор ООО «Деловая журналистика» Людмила Крошечкина отметила, что обычно встречи с источниками и партнерами издания проходят в формальной обстановке, в рамках деловых встреч, круглых столов. «Мы решили познакомиться чуть ближе и дать вам возможность отдохнуть в кругу семьи», – сказала она. Место для Family Day с «Коммерсантом» было выбрано не случайно. В рамках мероприятия гостей ждала интересная программа: катание на лошадях, экскурсия по конноспортивному комплексу и мини-зоопарку, фотосессия с животными и тест-драйв, организованный партнерами встречи – компанией «Лаки Моторс», подарки от клиники инновационной косметологии «Ген 2О», а также показательные выступления по аджилити. Гостей ждал фуршет от поваров конноспортивного комплекса, мороженое от партнеров мероприятия – компании «Созвездие», а также развлекательная программа для детей от студии развлечений и развития таланта MegaKids. Ведущим мероприятия стал Александр Гесенегер.

Омрачить мероприятие не смогла даже дождливая погода. «Замечательным выдалось последнее воскресенье лета, несмотря на дождливую погоду! По приглашению газеты «Коммерсантъ-Прикамье» мы всей семьей провели его в поселке Ферма, на празднике Family Day, организованном на площадке конноспортивного комплекса. Дочка каталась на лошадях, с удовольствием слушала рассказ экскурсовода об их жизни. Особенно интересно ей было в мини-зоопарке, где она с другими детьми устроила настоящую фотосессию с животными. Супругу по душе пришелся тест-драйв на автомобилях», – поделилась своими впечатлениями по итогам встречи Вера Долганова, директор магазина «Золотая роза». Депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Чечеткин отметил, что день оказался очень интересным и познавательным. «Очень хорошо было организовано, великолепная кухня. Мои дети были довольны. Витала дружественная атмосфера. Молодцы, хороший день!» – прокомментировал итоги встречи Юрий Чечеткин.

Гости выразили благодарность за возможность провести время в кругу семьи. По итогам встречи «Коммерсантъ-Прикамье» принял решение о том, что такие мероприятия должны стать регулярными.

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