Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о том, как дизайнеры BMW постарались совместить новейшие цифровые технологии и классические представления об уюте.

В одном из интервью нынешний главный дизайнер Bentley Штефан Зилаф поделился любопытным наблюдением. «Наша марка, — сказал он, — очевидно, находится не на переднем крае цифровой революции. У Tesla, как вы знаете, огромный дисплей в салоне. У нас были обсуждения этой темы, и мы сошлись, что это не наш путь. Bentley про другое. Вы не можете войти в прекрасно обставленную гостиную и увидеть там страшный телевизор. Ваш взгляд должно привлечь другое: картина, камин, вид из окна. Поэтому по-настоящему в элегантных и богатых домах телевизор всегда спрятан. Мы решили поступить точно так же».

Любопытно, что точно так же сегодня поступают и другие компании. Потому что с «цифрой», виртуальностью и прочими фокусами, которые за последние годы дала нам электроника, наблюдается уже явный перебор. Поэтому автопроизводители стремятся как бы идти в ногу со временем, а с другой стороны — это стремление немного маскировать под привычный нам интерьер.

В 2021 году выйдет первый серийный полностью электрический кроссовер марки BMW. Сейчас проходит испытание его прототип под именем iNext. Так вот, дизайнеры постарались сделать все, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в машине скорее как у себя дома, нежели в сверхсовременном транспортном средстве. Между передними сиденьями есть отделанный деревом столик, почти кофейный, который превратится в тачскрин, если дать ему на то команду. «Умный» проектор в качестве экрана может использовать любую поверхность, например, книгу у вас в руках или даже вашу ладонь.

Даже обивка салона интерактивна. Необычная жаккардовая ткань прошита оптическим волокном, реагирующим на прикосновение свечением, позволяет управлять настройками аудиосистемы. Ну а режимы движения электрического кроссовера управляются голосом. Опять же, «умная» и ненавязчивая климатическая установка сделает так, чтобы вы не простудились. Потому что вдруг у вас пропадет голос? Как тогда управлять машиной?