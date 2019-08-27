Синоптики предупредили о похолодании в Татарстане

В ближайшие дни в Татарстане средняя температура воздуха ожидается на 6-7 градусов ниже нормы. Так, 28 августа температура не превысит 15 градусов. В этот день прогнозируются дожди с сильным северо-западным ветром порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра.

29 августа в Татарстане сохранится очень холодная погода с дождем и сильным ветром порывами до 16-21 м/с. Ночью температура понизится до +4+9°, днем столбики термометров покажут 10-15 градусов выше нуля.

По предварительным данным, 30 и 31 августа в Татарстане также ожидается холодная погода.

"Ъ-Казань"