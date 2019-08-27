Прокуратура Копейска завела дела об экологических нарушениях на асфальтовом заводе

Копейская прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства работающим в городе асфальтовым заводом, принадлежащим ООО «Оливин». К проведению надзорных мероприятий ведомство привлекло специалистов минэкологии области, Роспотребнадзора, мобильную лабораторию для отбора проб воздуха, сообщают в прокуратуре региона. Поводом для проверки стало появление в интернете публикаций о выбросах с предприятия.

В результате проведенных мероприятий выявлен ряд нарушений. В частности, у предприятия не было согласованного с министерством экологии области плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеоусловий. Также отсутствовала программа производственного экологического контроля на этот год. Кроме того, завод нарушил правила учета обращения с отходами, не уведомив контролирующие органы о «нештатной ситуации и массовом неконтролируемом выбросе в атмосферу»,- говорится в сообщении прокуратуры.

Директору ООО «Оливин» внесено представление с требованием устранить нарушения. Также прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятия (ст. 8.1 КоАП РФ), несоблюдения требований при обращении с отходами (ч. 10 ст. 8.2) и сокрытия или искажения экологической информации (ст. 8.5). Дела возбуждены в отношении компании и директора как должностного лица и направлены в министерство экологии региона для рассмотрения.