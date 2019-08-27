Экономический эффект от рационализаторских предложений ММК вырос на 40%

По итогам первой половины 2019 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений Магнитогорского металлургического комбината составил 380 млн руб., что почти на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ММК.

Всего в январе-июне от рационализаторов поступило более трех тысяч идей, из которых более 70% были одобрены к внедрению. В компании отмечают, что это говорит о росте качества проработки предложений. Сумма вознаграждений, которые ММК выплатил рационализаторам, превысила 20 млн руб.