Площадь лесных пожаров в Иркутской области уменьшается

К утру 27 августа в Иркутской области продолжают действовать пять лесных пожаров в Казачинско-Ленскогом и Киренском районах общей площадью 2,2 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник. За прошедшие сутки ликвидировано три очага на площади 55,2 га в Усть-Кутском районе. «Новых пожаров не обнаружено»,— говорится в сводке правительства.

Напомним, лесные пожары на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии бушевали с июля этого года. В регионах вводился режим чрезвычайной ситуации.

Как развивалась лесопожарная обстановка в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Юлия Сасевич