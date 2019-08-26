Наибольший отток иностранных инвестиций в РФ зафиксирован в Липецкой области

В первом квартале 2019 года наибольший отток прямых иностранных инвестиций (сальдо вложений в РФ и инвестиций из РФ за границу) в России зафиксирован в Липецкой области. Об этом сообщается в статистическом обзоре, опубликованном Банком России. В регионе зафиксирован отток на уровне $0,5 млрд.

Наибольший приток при этом приходится на Тюменскую область. В нее поступило $2,7 млрд чистых прямых иностранных инвестиций, притом что в целом по стране показатель равнялся $0,9 млрд.

Подробнее о тенденции — в материале “Ъ”.

Сергей Калашников