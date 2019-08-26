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Фото: Андрей Абрамов

В Волгу выпустили 2 тысяч мальков стерляди

До половозрелого возраста доживет не более 60% рыбы.

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Более 100 волонтеров, экологических активистов и представителей регионального бизнеса приняли участие в акции по очистке от мусора берега Волги.

Директор благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева рассказала, что акция была призвана приучить людей к ответственному отношению к водным ресурсам.

В ходе акции участники выпустили в реку мальков стерляди – рыбы, включенной в Красную книгу. По словам руководителя регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Николая Бондаренко, за последние десять лет получилось в 26 раз увеличить популяцию этой рыбы в реке. Эксперты считают, что до половозрелого возраста может дожить до 60% выпущенной рыбы, остальные особи погибнут из-за негативного воздействия промышленных отходов, поступающих в реку, и браконьерства.

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