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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем стартовал проект «Малый бизнес большого города»

Преподаватели ВШЭ читают лекции о предпринимательстве.

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Бесплатно прослушать лекции по стратегии, маркетингу, менеджменту и основам финансовой грамотности смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Запланировано еще девять лекций. В качестве лекторов выступят специалисты Высшей школы экономики, среди них – эксперт в сфере HR Людмила Бочкарева.

Проект начали реализовывать несколько месяцев назад, тогда принять в нем участие решили около сотни слушателей – сейчас их уже больше 150. По мнению члена Общественной палаты Нижегородской области Павла Пашинина, это говорит о том, что проект востребован.

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