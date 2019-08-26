В Нижнем стартовал проект «Малый бизнес большого города»

Бесплатно прослушать лекции по стратегии, маркетингу, менеджменту и основам финансовой грамотности смогут как опытные, так и начинающие предприниматели. Запланировано еще девять лекций. В качестве лекторов выступят специалисты Высшей школы экономики, среди них – эксперт в сфере HR Людмила Бочкарева.

Проект начали реализовывать несколько месяцев назад, тогда принять в нем участие решили около сотни слушателей – сейчас их уже больше 150. По мнению члена Общественной палаты Нижегородской области Павла Пашинина, это говорит о том, что проект востребован.