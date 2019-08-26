Мурат Кумпилов обсудил с участниками слёта «Фишт-2019» роль молодёжи в национальных проектах

В рамках Межрегионального слёта талантливой молодежи «Фишт-2019» состоялся неформальный разговор Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с участниками форума.



Открывая диалог, Глава республики поприветствовал делегации братских регионов: Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также молодёжь из городов и районов Адыгеи, отметив, что каждый из собравшихся добился значительных успехов в учёбе, спорте, общественной деятельности, стал примером для сверстников. А сегодняшний слёт даёт молодёжи прекрасную возможность выступить со своими инициативами, в том числе и по развитию межрегионального сотрудничества.

Главной темой дискуссии стала роль молодёжи в национальных проектах. Мурат Кумпилов подчеркнул, что будущее нашей страны предстоит создавать сегодняшним школьникам и студентам. И чувство ответственности перед обществом, любовь к своему государству, уважительное отношение к его истории – должны формироваться уже сейчас.

«Мы хотим максимально вовлечь людей в созидательные процессы. Как сегодняшний поход объединил всех нас, так и совместный труд на благо страны, родного города, посёлка – сплачивает людей для достижения общей цели. Президент России Владимир Путин инициировал национальные проекты, которые охватывают все ключевые направления жизни обществ: здоровье нации, улучшение демографии, развитие массового спорта и многое другое. Всё это напрямую связано с повышением качества жизни людей и, конечно же, с молодёжью», – сказал Глава РА.

Было отмечено, что в Адыгее большое внимание уделяется развитию образования и поддержке талантливых детей и юношества. В рамках федерального проекта республика получила более 1,5 млрд. рублей на развитие школьной инфраструктуры, системы дополнительного образования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий и многое другое.

«До конца текущего года в г. Майкопе будут открыты: детский технопарк «Кванториум», региональный центр выявления, поддержки, развития талантов детей и молодёжи «Полярис-Адыгея» в основе которого положена модель Образовательного центра «Сириус». Здесь будут заниматься дети, проявившие выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, в техническом творчестве», – сказал руководитель региона.

Мурат Кумпилов отметил, что основой для многих позитивных преобразований является здоровье людей, поэтому в Адыгее большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Строятся стадионы, спорткомплексы, площадки для занятий массовым спортом.

«В 2021 году мы планируем создать во всех муниципалитетах физкультурно-оздоровительные комплексы, обеспечив тем самым как доступность спортивных объектов для населения республики, так и возможность проведения соревнований высокого уровня», – сказал Глава РА.

Ещё одно значимое направление – формирование комфортной городской среды. Эта деятельность ведётся во всех городах и районах республики, причём не только в рамках федеральной госпрограммы, но и на дополнительные средства, выделяемые из казны региона. В текущем году запланировано благоустройство значительного числа придомовых и общественных территорий по всей Адыгее.

Предпринимательская активность молодёжи стала одной из важных тем обсуждения. Глава республики подчеркнул, что уже в этом году в Адыгее создадут центр «Мой бизнес», где смогут обучаться молодые предприниматели.

«В центре «Мой бизнес» будет представлена вся линейка мер господдержки, включая составление бизнес-планов, продвижение продукции и т.д. Кроме того, мы активно занимаемся снятием инфраструктурных ограничений, проработкой новых льгот для бизнеса, перенимаем опыт других регионов и стран, расширяем межрегиональное сотрудничество. Наша цель – к 2024 году увеличить число предпринимателей в регионе на 10 тысяч человек», – сказал Глава Адыгеи.

Отдельно обсуждалась работа по патриотическому воспитанию. Глава республики отметил особую роль юнармейского движения в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня юнармия в Адыгее объединяет более 2 тыс. школьников и студентов и их число постоянно увеличивается.

«Мы должны не просто рассказывать детям о Великой Отечественной войне, но и своим примером прививать им идеи патриотизма. Такую работу необходимо вести на постоянной основе: это и помощь ветеранам, и поисковая деятельность, и уход за памятниками погибшим воинам», – сказал Глава РА.

В республике намечена реализация проекта «Патриот». Тематический парк займёт почти 10 гектаров и разместится в юго-восточной части г. Майкопа. Здесь школьники смогут участвовать в состязаниях по военно-прикладным видам спорта, других мероприятиях патриотической направленности; масштабных образовательных и культурно-просветительских акциях.

Ещё одной темой стало развитие волонтёрства. Добровольческое движение гибко реагирует на запросы общества и участвует во всех значимых процессах. Мурат Кумпилов отметил важность межрегионального сотрудничества в этой сфере и предложил молодёжи из братских регионов перенять опыт Адыгеи и развернуть у себя волонтёрское движение «Сохраним корни».

В рамках диалога участники слёта задавали вопросы, связанные с развитием перспективных направлений в туристическом бизнесе на территории республики, социальной поддержкой молодых семей, выделением грантов на реализацию молодёжных инициатив. Кроме того, прозвучали предложения по расширению слёта «Фишт» до федерального уровня, презентации в его рамках новых молодёжных проектов.

В обсуждении поднимавшихся вопросов принимали участие отраслевые министры Республики Адыгея.

Подводя итог встречи, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил всех участников слёта, отметил, что все инициативы ребят будут рассмотрены профильными ведомствами республики и найдут своё отражение в их деятельности.

«Для нас важно получать отклик от молодёжи, знать её мнение о проводимой руководством республики работе, получать предложения по совершенствованию молодёжной политики. Каждый год на молодёжном слёте «Фишт» мы черпаем новые идеи. Многие из них уже реализованы, часть – находится в работе. И сегодняшние предложения участников слёта будут самым серьёзным образом рассмотрены», – подытожил Глава Адыгеи.

Программу слёта продолжили экскурсии, экологические акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия.