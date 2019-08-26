Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно

Клиентам Сбербанка доступны существенные скидки на товары для школы. Предложение банка позволит сократить время на сбор ребенка в школу. Список необходимых для школы вещей составили эксперты сферы образования.

За неделю до начала нового учебного года Сбербанк запускает специальный проект, который поможет родителям школьников быстро и безошибочно собрать все необходимое к 1 сентября и при этом существенно сэкономить.

На сайте размещен чек-лист для сбора детей в школу. Пользователям доступен список нужных товаров и учебных принадлежностей, подобранных экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в учебном заведении в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, пользователи увидят общую стоимость этих товаров и смогут получить на них существенные скидки.

Пользователи сайта получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в категориях:

школьная форма;

рюкзаки и ранцы;

канцелярские принадлежности;

товары для творчества;

учебная литература и образовательные порталы;

мебель для учебного процесса.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением

ПАО Сбербанк: «Собрать ребёнка в школу – дело хлопотное, к тому же затратное. Мы разработали чек-лист со школьными товарами, чтобы сэкономить время родителей. Подборка к первому сентября также поможет сберечь семейный бюджет, поскольку партнеры Сбербанка предоставляют существенные скидки на школьные товары».

Также на сайте доступны статьи для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.