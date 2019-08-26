Благотворительная гонка пройдет в Екатеринбурге.

15 сентября при поддержке Русфонда, Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга, общественного движения «Наш Химмаш» пройдет благотворительная гонка «Во имя добра».

Девиз этой акции организаторы обозначили следующим образом: «Спаси жизнь! Испытай характер! Получи праздник!» Для прохождения гонки «Во имя добра» на территории спортивного комплекса «Уктус» будет проложена специальная трасса длинной 5 километров, в нее войдут 7 несложных препятствий. На трассу будут допускаться команды, которые прошли онлайн регистрацию: gonka_dobro@mail.ru или заявили об участии непосредственно в день проведения гонки. Для маленьких участников акции на территории спортивного комплекса будет работать детская трасса- протяженностью 1 километр с 3 препятствиями.

К участию в гонке организаторы приглашают команды из 5 человек. Команды могут быть сформированы, как по корпоративному принципу, так и состоять из друзей и единомышленников. Не удалось собрать команду, но есть желание принять участие в гонке? Приходите! Организаторы будут формировать команды непосредственно в день мероприятия.

Размер стартового взноса- 1750 руб. с команды или 350 руб. с человека. Стоимость детского взноса- 200 руб. Все собранные средства будут направлены на лечение детей- подопечных благотворительного фонда Русфонд в Свердловской области: rusfond.ru/ekaterinburg

Победители и участники гонки получат памятные кубки и подарки от партнеров мероприятия.

«Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал, что мы граждане одной страны, одного города. И все вместе мы можем гораздо больше, чем поодиночке»,- сказала Оксана Захватошина, председатель общественного движения «Наш Химмаш».

В этот день на территории спортивного комплекса «Уктус» для участников и болельщиков будут организованы специальные точки горячего питания. Для гостей будут работать бесплатные мастер-классы от партнеров акции. Весь праздничный день на сцене будут выступать лучшие творческий коллективы города.

Регистрируйтесь, испытывайте характер, получайте праздник и дарите жизнь!

Гонка «Во имя добра» пройдет 15 сентября в 12.00 на территории ГЛК «Уктус» (г. Екатеринбург, ул. Зимняя,27).

Оставить заявку для участия в гонке: gonka_dobro@mail.ru

Наталья Ковпак, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области