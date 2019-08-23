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Фото: Андрей Абрамов

Ларьки, реклама и транспарентность

Как прошла встреча главы города с предпринимателями.

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Глава города Владимир Панов на встрече с бизнесменами представил возглавившую Центр поддержки предпринимателей Елену Власову. Центр, в частности будет консультировать предприниматлей по вопросам законодательства.

Мэру задали несколько вопросов по поводу правил размещения рекламных вывесок. Введение новых правил вынуждает предпринимателей переделывать вывески, это дорого им обходится, - сообщила представительница компании «Фермерский дворик» Наталья Назарова.

Глава города обещал проработать этот вопрос.

Владимир Панов проводит встречи с бизнесменами с периодичность примерно раз в два месяца, это было уже седьмое такое мероприятие.

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