Ларьки, реклама и транспарентность Как прошла встреча главы города с предпринимателями.

Глава города Владимир Панов на встрече с бизнесменами представил возглавившую Центр поддержки предпринимателей Елену Власову. Центр, в частности будет консультировать предприниматлей по вопросам законодательства.

Мэру задали несколько вопросов по поводу правил размещения рекламных вывесок. Введение новых правил вынуждает предпринимателей переделывать вывески, это дорого им обходится, - сообщила представительница компании «Фермерский дворик» Наталья Назарова.

Глава города обещал проработать этот вопрос.

Владимир Панов проводит встречи с бизнесменами с периодичность примерно раз в два месяца, это было уже седьмое такое мероприятие.