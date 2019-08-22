«Охватывает весь город»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, кого могут заинтересовать выставки, которые пройдут в английской столице осенью.

Лондонский фестиваль дизайна проводится ежегодно с 2003 года. Традиционно — в сентябре. Охватывает он весь город. Участвует в нем больше 300 организаций-партнеров, задействовано более 400 площадок, включая такие крупные, как Музей Виктории и Альберта.

В нынешнем году фестиваль пройдет с 14 по 22 сентября. Стоит ли ехать специально ради него в Лондон или все же это событие местного значения? Об этом мы спросили декоратора и дизайнера Марину Бессонову. Она считает, что такая поездка будет совсем небезынтересной, особенно для людей, для которых дизайн не является профессиональной сферой: «В этом году спикерами выступят такие небезызвестные дизайнеры, как Марсель Вандерс и Дэвид Роквелл. Новым районом, новым хабом дизайна станет Кингс-Кросс».

Лондонская неделя, как считает Марина, куда менее коммерческая, чем миланская или те же дизайн-выставки Парижа. Но при этом Лондон все больше становится городом дизайна. Не успеет пройти неделя, как откроется выставка Decorex. В этом году она пройдет с 6 по 9 октября. Последняя — уже для профессионалов, для декораторов с прикладными идеями и имеющих в виду конкретные проекты. Перед Decorex в Лондоне пройдет еще и PAD London (то есть Paris Art Design). Вот ее Бессонова рекомендует к посещению всем: «Галерейное искусство, дизайн, некое соревнование коллекционеров. Это, наверное, стопроцентно Лондон и только потом Париж».