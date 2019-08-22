Правильный «Выбор»

Строительство жилья в компании «ВЫБОР» считают особой миссией. Исполнительный директор компании Алина Цыбань рассказывает о проектах, социальной ответственности и важности понимания потребностей современных людей.

Жилой квартал «ГРИН ПАРК» - выбор молодых семей СК «ВЫБОР» Жилой квартал «ОЗЕРКИ» - мини-город в городе СК «ВЫБОР» Жилой дом «ULTRA» - для активных городских жителей СК «ВЫБОР» Шоу-рум – пример квартиры с качественной чистовой отделкой СК «ВЫБОР»

– Как вы оцениваете динамику спроса на жилье, которое строит «ВЫБОР»? Заставляют ли новые предпочтения и запросы покупателей вносить коррективы в стратегию компании?

– Сейчас люди много путешествуют, активно занимаются спортом, больше внимания уделяют своему духовному развитию. Выбирая площадку для строительства, мы определяем, исходя из ее местоположения, какой категории людей она будет интересна для проживания, и в соответствии с этим формируем ее концепт. Например, «ГРИН ПАРК» – это жилой квартал, который отличается экологичностью: чистый воздух, близость леса, ландшафтное озеленение в самом квартале. Его уже по достоинству оценили более 3 000 семей. «ГРИН ПАРК» – пример удачно спланированной инфраструктуры внутри квартала: благоустройство, продуманное до мелочей, яркие цветовые акценты, детские, спортивные, игровые площадки, а также зоны отдыха. Мы внимательны к деталям, создающим настроение: например, скамейки с названиями: «Скамейка счастья», «Скамейка улыбок»... Создавая возможности для общения, мы возрождаем культуру добрососедства. Так, здесь появилась своя футбольная команда, в состав которой входят жители, регулярно тренирующиеся в квартале на специально оборудованном футбольном поле с трибунами, и они уже участвуют в городских матчах.

Перспективный проект – «Задонье-Парк» – представляет собой комплекс домов переменной этажности в окружении лесного массива. Здесь все работает на воплощение мечты о загородной жизни в мегаполисе. На мой взгляд, сейчас формируется новый тренд на рынке – динамика города в сочетании с загородными преимуществами. Такие проекты, как показывает маркетинговый анализ, интересны покупателям.

Дом «ULTRA» – это совсем другая концепция. Он создан для тех, кто ведет активный образ жизни в ритме города. Здесь стильные лаконичные подъезды, оптимальные планировки квартир с панорамным остеклением, детская площадка, паркинг под домом и комплексное благоустройство. Словом, предусмотрено то, что необходимо активному городскому жителю.

Покупатели предъявляют всё больше требований к планировке квартир. В сегментах «Эконом» и «Комфорт» наибольшее значение имеет функциональность используемой площади. Именно об этом «ВЫБОР» заботится в первую очередь. Кроме удобства планировочных решений компания уделяет большое внимание отделке жилых помещений. Качественная и современная чистовая отделка квартир – одно из конкурентных преимуществ компании. Увидеть и лично убедиться в этом можно в наших шоу-румах. В ходе экскурсий покупатели также могут оценить габариты будущего жилья, рассмотреть возможности по расстановке мебели и прочие вопросы обустройства квартиры.

Для того, чтобы проект был успешным, он должен отвечать запросам покупателей. У каждого объекта – индивидуальная концепция, и, как следствие – свой покупатель, предъявляющий определенные требования к будущему месту жительства. Мы изучаем аудиторию, образ жизни людей, их предпочтения, чтобы учесть все нюансы.

Кроме этого, «ВЫБОР» остается на связи со своими покупателями даже после сдачи объектов. Совместно с собственной управляющей компанией мы проводим различные развлекательные мероприятия, субботники и праздники, в которых жители участвуют с большим энтузиазмом.

Наша задача – не продать любой ценой, а подобрать жилье, идеально подходящее под запросы конкретного покупателя. Главный результат – не сам факт продажи, а ощущение человека, когда он приобрел квартиру и начал в ней жить. Иначе нет смысла строить.

Фото: СК «ВЫБОР»

Мы ведем комплексную застройку с развитой инфраструктурой, включающей школы, детские сады, торговые центры, спортивные и игровые площадки, развивающие студии. Сейчас рассматриваем проект со строительством спортивно-оздоровительного модуля внутри комплекса. Стремимся сделать так, чтобы люди внутри своего микрорайона были обеспечены всем необходимым для жизни и саморазвития, проводили больше времени с семьей и не тратили времени на поиски недостающих услуг. Словом, мы создаем максимально доступные и комфортные условия для жизни.

– В каком-то проекте уже удалось реализовать такой концепт?

– Да, в квартале «ОЗЕРКИ» на Левом берегу. Это обособленный городок. К новому учебному году сдадим здесь большую школу, аналогов которой по оснащению, простору и концепции, пожалуй, в городе нет. В квартале уже есть современный детский сад, где все продумано для комфортного времяпровождения воспитанников. Проектом предусмотрено строительство еще одного садика, торгового центра и других социальных объектов. Сейчас в «ОЗЕРКАХ» уже сдано и заселено 9 домов – это показатель того, что наш проект отвечает запросам и требованиям покупателей. Со временем квартал станет полноценным мини-городом: здесь будет 69 домов – в переводе на квадратные метры это 957 059 кв. м. жилья.

– Некоторые аналитики говорят о «перегреве» на рынке нового жилья. Вы это ощущаете по спросу?

– Спрос упал, но не критично. Пожалуй, это связано с законодательными нововведениями на рынке строительства жилья. Самый большой страх у человека – вложить деньги и остаться ни с чем, поэтому любые изменения вызывают настороженность. Пока нельзя сказать, что падение спроса – это тенденция. Тем более в отношении объектов нашей компании: за 22 года работы у нас нет ни единого факта просрочки сдачи домов. Перенос сроков даже не обсуждается. А вот фактов досрочной сдачи немало. У нас три главных постулата: неприкосновенность срока сдачи, своевременное оформление права собственности на жилье и качество.

– Вы затронули тему обманутых дольщиков. Как, на ваш взгляд, отразятся на рынке строительства жилья вступившие недавно в силу поправки в 214-ФЗ, призванные защитить дольщиков?

– Я считаю, что изменения в законе позволят в некоторой степени навести порядок на рынке. Мелкие игроки, которые не справятся с финансовой составляющей, будут вынуждены закрыть бизнес. Вместе с тем уйдут и риски. Использование эскроу счетов спровоцирует рост цен, т.к. предполагает затраты на обслуживание кредита, сложности с юридическим оформлением и много других нюансов, увеличивающих затратную часть. Но этот рост будет поступательным, потому что еще есть проекты, строительство которых ведется и завершается в рамках старого закона. Не думаю, что будет глобальное снижение спроса: необходимость в собственном жилье будет всегда.

Все идет к тому, что при выборе квартиры люди будут больше доверять крупным, финансово стабильным компаниям. Для себя мы не видим глобальных сложностей в связи с изменением закона. Наш обычный объем – 200-240 тыс. квадратных метров в год, мы и дальше будем работать в этом режиме.

– Запатентованная компанией «ВЫБОР» технология объемно-блочного домостроения в такой ситуации становится дополнительным конкурентным преимуществом?

– Технологии, которая превосходила бы нашу по соотношению качества и времени, необходимого на строительство дома, действительно нет. Могу заявлять это со всей ответственностью, поскольку мы участвуем в выставках по всему миру и видим свою конкурентную среду.

Фото: СК «ВЫБОР»

Сейчас в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае и других странах в строительной сфере активно развивается технология 3D – быстрая и точная, но пока она не позволяет строить здания большой этажности. Мы же на данный момент ведем строительство домов до 25 этажей. Наша технология объемно-блочного домостроения отличается безупречной геометрией, т.к. блоки изготавливаются с помощью специальных машин в заводских условиях. Большинство отделочных работ проводится в блок-комнатах уже на заводе. И это тоже гарантия качества.

Технология объемно-блочного домостроения существенно ускоряет строительство, что очень важно для покупателей, вложивших деньги на этапе закладки фундамента дома. В случае, если во время строительства человек живет в съемном жилье и одновременно начинает платить ипотеку, это большая нагрузка для семьи. Сравним: платить ипотеку полтора-два года, ожидая, когда построится дом по традиционной технологии и продолжать платить ипотеку или выбрать наш объект и переехать в течение трех месяцев – столько времени необходимо для строительства трехподъездного 17-этажного дома от «ВЫБОРА». Отмечу, что при вводе дома в эксплуатацию ипотечная ставка понижается.

Свою главную задачу видим в том, чтобы человек увидел сделанное нами и сказал: «Это то, что я хотел».

– А чего хотели бы вы сами?

–В силу того, что у нас семейный бизнес, для меня важно понятие «марка «ВЫБОРА». Она сформировалась много лет назад под руководством отца и поддерживается постоянно. Александр Иванович – человек военный, поэтому и подход к работе у него соответствующий. Для меня важно суметь это удержать, преобразовать и развить.