В «Лакшери Store» думают, как засудить телеграм-канал «Нижегородский олень»

Владелец галереи бутиков «Лакшери Store» Евгений Жехарев назвал клеветой сообщение телеграм-канала «Нижегородский олень», сообщившего о том, что новый начальник нижегородского УФСБ Игорь Завозяев применяет «нетривиальный подход» в оперативной деятельности и запросил список вип-клиентов бутика, чтобы вычислить чиновников и депутатов с теневыми доходами, покупающих костюмы за 2 млн руб.

«Никаких запросов от УФСБ нам не поступало. Сама идея подобного запроса от правоохранительных органов выглядит как-то дико и нелепо. А авторы этого сообщения даже не удосужились правильно написать имена дизайнеров и названия премиальных брендов», — отметил Евгений Жехарев. По его словам, в компании консультируются, как привлечь анонимных авторов «Нижегородского оленя» к ответственности за распространение ложной информации, установив их личности.

Добавим, что анонимные нижегородские телеграм-каналы стали активно участвовать в информационных войнах с элементами недобросовестной конкуренции. Так, канал ВЧК сообщил о скором отзыве лицензии у «НБД-Банка», спровоцировав массу слухов по этому поводу. Председатель банка Александр Шаронов назвал их необоснованными, на пресс-конференции пошутив, что его банк «хоронят не первый год», и он догадывается, кто распускает эти слухи. Один из опрошенных «Ъ-Приволжье» банкиров считает, что в данном случае присутствовал вброс ложной информации со стороны одного из крупных госбанков, который на фоне краха банка «Ассоциация» пытается перехватить его клиентов и отсечь региональных конкурентов.

Иван Сергеев