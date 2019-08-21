Есть потенциал

Пермский край оценивается как потенциально интересный регион для инвестирования. В прошлом году Прикамье вошло в тридцатку лучших регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности. Это лучший результат за последние пять лет. Однако и власти, и эксперты признают, что для того, чтобы бизнесу было комфортно работать, необходимо проделать еще очень много работы.

Инвестиционный потенциал Пермского края краевые власти и эксперты обсудили в рамках круглого стола на площадке «Коммерсантъ-Прикамье» 20 августа. В рамках круглого стола были подняты вопросы привлечения инвестиций в регион, государственные меры поддержки инвесторов, методы воздействия на сокращение административных барьеров и потенциал по открытию новых производств на территории региона.

Заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов рассказал, что последние годы в Пермском крае был реализован ряд крупных инвестиционных проектов объемом инвестиций в десятки и сотни миллиардов рублей. Например, создание новых производств компаний «ЕвроХим», «Метафракс», «ЛУКОЙЛ» и других.

«В этом году мы видим, что инвестиционная активность крупных компаний не ослабевает. Также идет целый ряд инвестиционных проектов в разной степени развития, но при этом в прошлом году началась, а в этом году продолжается тема инвестирования в проекты малого и среднего формата», — отметил господин Чибисов. По его словам, наблюдается повышенная активность потенциальных инвесторов в создании новых индустриальных парков. «Соответственно, наша задача как правительства Пермского края — формировать максимальное количество площадок, удобных для инвестирования»,— уточнил он. Господин Чибисов также отметил: важно, что спектр интересов инвесторов разнообразен: это и инвестиции в строительство крупных торгово-развлекательных центров и в сельское хозяйство. Министр считает, что ключевой проблемой инвестирования является стоимость денег. Сегодня инвестиции — это инвестиции под очень большие проценты, поэтому правительство пытается максимально использовать возможности субсидирования из федерального бюджета и возможности местных фондов. Сегодня многие инвесторы сталкиваются с проблемой кредитования.

Экономист, модератор круглого стола Дмитрий Клещев на это заметил, что сегодня объем кредитования снижается, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр Шишмагаев отметил, что провал по кредитованию малого и среднего бизнеса — общероссийская тенденция. Проблема в том, что эти сегменты бизнеса сегодня не развиваются. «Здесь, наверное, провал из-за того, что качество заемщиков не улучшается. У банков достаточно денег, которые они хотели бы вложить, но, к сожалению, мы не можем давать необеспеченные кредиты с плохими балансами заемщиков. Таких все меньше и меньше и это наша общая проблема. Участвуем в программе кредитования под 8,5%, но в очереди заемщики не стоят»,— пояснил банкир.

Несмотря на эти проблемы, в крае наблюдаются позитивные тенденции. Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников отметил, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Пермский край за 2018 год с 47-го места поднялся на 22 позиции и занял 25-ю строчку. Это лучший результат региона за последние пять лет. «Никогда так высоко не забирались! Теперь наша задача стала более амбициозной, потому что нам нужно не только сохранить это место, но и подняться еще выше», — заявил господин Колесников. Для этого краевым властям предстоит еще много работы. В частности, среди проблемных точек региона: предоставление кредитов, налоговых льгот, трудовые ресурсы, отсутствие объектов инвестиционной инфраструктуры. По словам Максима Колесникова, многие проблемы, которые были подняты в ходе рейтинга, уже начали решаться. В частности, большие изменения коснулись контрольно-надзорной деятельности, решаются вопросы с ускорением подключения к инфраструктуре. « Понятно, мы всем этим занимаемся не ради рейтинга, а для того, чтобы пермскому бизнесу было легче и были понятны правила игры»,— пояснил министр. В то же время господин Колесников отметил, что конкуренция среди регионов очень высока и участников рейтинга разделяют лишь десятые доли баллов. «Многие проекты свидетельствуют о том, что в целом в экономике Пермского края есть позитивные изменения»,— подытожил господин Колесников.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов заметил, что рейтинг является инструментом формализации и позволяет компаниям сравнивать: а как в других регионах? «Все, что выше нас, выше 25-го места, где лучше практики,— это все, кто действует не в рамках законодательства, а в рамках более жестких, чем требует законодательство»,— пояснил господин Жданов. Например, там, где установленные законом сроки предоставления каких-то услуг для бизнеса составляют месяц, эти регионы делают за неделю. Поэтому для того, чтобы догнать регионы-лидеры, требуется очень много кропотливой работы. Олег Жданов считает, что необходимо использовать лучший опыт тех территорий, которые сегодня перехватили инициативу у Прикамья. Например, важно дать бизнесу проявить себя в теме государственно-частного партнерства, концессионных проектов.

В рамках круглого стола также были представлены реальные практики внедрения инвестиций. Андрей Сбоев, генеральный директор ООО «БауинвестГрупп», рассказал о создании первого в Прикамье индустриального парка «Култаево», а руководитель центра управления проектами ПАО «Горнозаводскцемент» Александр Коваль поделился информацией об инвестиционных проектах предприятия.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, руководитель группы компаний «Налоги и право», эксперт Промышленного комитета ОНФ Геннадий Сандырев отметил, что, несмотря на позитивную картинку и работу власти по продвижению региона, есть ряд местных инициатив, которые впоследствии, напротив, могут только навредить бизнесу в Прикамье. «Пермский край, на мой взгляд, предпринимает меры, которые уводят бизнес из Пермского края»,— отметил Геннадий Сандырев. В частности, мерами, которые могут негативно повлиять на бизнес, он назвал отмену единого налога на вмененный налог, новые правила размещения нестационарных торговых объектов, изменение порядка согласования схем размещения рекламных конструкций, изменение налога на имущество. «Конкуренция за инвесторов сумасшедшая, и мы видим регионы, которые своими административными ресурсами доводят ситуацию до фантастической с точки зрения тех критериев, которые есть в национальном рейтинге. Конкуренция и дальше будет расти. Есть риск того, что Пермский край становится менее привлекательным,— подчеркнул господин Сандырев.— Соседние регионы — самые опасные с точки зрения миграции бизнеса. Если бизнес будет выбирать между Пермью и Екатеринбургом или Удмуртией, бизнес выберет их. Это проблема. Давайте создадим условия, чтобы бизнесу в Пермском крае было интересно». Геннадий Сандырев считает, что для этого необходимо внести ряд правок в региональное законодательство.

«Решение о ведении бизнеса зависит от того, как растет экономика конкретного региона. Обнули все налоги, но не дай доход предпринимателю — он ничего не будет открывать. Бизнес принимает решение о том, чтобы уходить, приходить или закрываться, по одной простой причине: есть рост экономики или нет, есть рынки сбыта или нет. И насколько комфортно вести свой бизнес»,— парировал на это Алексей Чибисов. Он подчеркнул, что Пермский край занимает устойчивое второе место в ПФО по количеству предпринимателей на тысячу населения и третье место в ПФО по доходам на одного предпринимателя и одного занятого.

Подводя итоги круглого стола, модератор Дмитрий Клещев отметил, что сегодня власть научилась делать хороший пиар на своих достижениях. «Это то, чего нам очень не хватало. Были неплохие вещи, но они не показывались. Сейчас мы видим, что команда нынешнего губернатора более активно и более эффективно показывает то, что делается. Мне кажется, у нас есть хорошие перспективы и нам нужно работать и еще раз работать»,— подытожил он.