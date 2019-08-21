Желание экспериментировать существовало у человека всегда. Так же как и путешествовать быстрее, да еще и самыми необычайными способами. Изобретения сегодня, которые убили своих изобретателей. В самом начале XX века Фред Дюсенберг вместе с братом Августом сконструировал мотор для самолета, но решил использовать его на автомобиле. Оригинальный Model J был закончен в 1928 году и продавался по стоимости от $8,5 тыс. до $18,5 тыс. в зависимости от дизайна.

Для сравнения — простой Ford стоил примерно $850. Фред стремился создать самый быструю машину, потому постоянно совершенствовал мотор. В 1932 году он разбился насмерть, понятно, на своем автомобиле...

Александр Богданов погиб в 1928 году при необычных обстоятельствах. Богданов был талантливым врачом, но его влекли и другие сферы. Он написал несколько научно-фантастических книг. В одной из них действие происходит на Марсе, где люди обладают секретом вечной жизни, и Богданов решил попробовать осуществить придуманный им же план бессмертия. Он стал практиковать переливание крови. Кровь молодых мужчин и женщин, решил он, сделает его жизнь бесконечной, но не проверял доноров на заболевания. Последнее переливание подарило ему не бессмертие, а малярию. Такое вот фатальное путешествие в вечность…

Братья Отто и Густав Лилиенталь так хотели летать, что придумали механизм, похожий на крылья из фильмов ужасов. Они совершили первый полет еще задолго до братьев Райт. 9 августа 1896 года чудо-дельтаплан потерпел крушение, Отто, который им управлял, погиб…

Относительно недавно в Швейцарии, я спускался глубоко под землю, практически к сердцу андронного коллайдера. Вот, собственно, и навеяло... об изобретателях.