Миасскому филиалу Челябинвестбанка – 15 лет

Миасскому филиалу ПАО «Челябинвестбанк» 21 августа исполнилось 15 лет. В 2004 году филиал образовался путем присоединения работающего ЗАО Банк «Миасс» к ОАО «Челябинвестбанк». Ильменский филиал Челябинвестбанка, ранее работавший в Миассе, объединился с вновь созданным Миасским филиалом. Благодаря дружественному объединению капиталов и появился Миасский филиал. На сегодняшний день у него работают 5 отделений, 20 банкоматов и 10 терминалов самообслуживания. Филиал оказывает все виды банковских услуг.



При поддержке ГУ ПАО «Челябинвестбанк» Миасский филиал внедрил и развивает уникальный социально значимый проект «Карта жителя Миасского городского округа», реализованный на технологиях национальной платежной системы «Мир». Карта объединяет функции транспортной и банковской карты, что очень удобно для льготников Миасского городского округа.

В Миассе филиал занимает устойчивые позиции и завоевал доверие тысяч клиентов. Среди них – и крупные городские предприятия, занимающие лидирующие позиции в российской экономике, и индивидуальные предприниматели, и физические лица. Общее количество расчетных счетов юр. лиц и ИП составляет 2 458, что на 39% больше в сравнении с августом 2004г. Общее количество вкладчиков составляет 13 878 человек, что в 4 раза больше по сравнению с началом деятельности филиала.

Филиал работает индивидуально с каждым клиентом, и каждый из них чувствует себя самым необходимым и важным в любом из отделений.

Миасский филиал ПАО "Челябинвестбанк" благодарит всех своих клиентов за сотрудничество и доверие!

