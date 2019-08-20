Закрытие станций метро меняет тарифные планы

Из-за закрытых станций метро Сокольнической линии вырастет стоимость такси, предупреждают водители. До пятницы, 23 августа, пассажирам недоступен участок красной ветки от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки». Также изменилась схема автомобильного движения в прилегающих районах, например, закрыты съезды на МКАД с Киевского шоссе и Ленинского проспекта.

Вместе с тем, как известно, на столичных магистралях выделены полосы для общественного транспорта, на которые нельзя заезжать ни обычным машинам, ни такси, поэтому пользователи сервисов встанут в общие пробки, а ценник на услуги вырастет, предупреждает председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «Перекрытие дорог увеличивает время в пути, потому что такси едут в общем потоке и стоят в общей пробке. Но сейчас, в конце августа, загруженность по Москве не такая большая. Традиционно многие горожане еще в отпусках.

Но, конечно, тарифы за счет того, что увеличилось время в пути, будут немного выше, в среднем на 10%».

Чек за поездку может вырасти и в два раза, в свою очередь, говорит таксист Денис Панасенко, который работает с разными агрегаторами. Он объяснил, как рассчитывается стоимость поездки: «Сейчас заторы образуются очень серьезные, особенно утром на Киевском шоссе. Из-за этого происходит удорожание услуг такси, потому что увеличивается время прибытия из одной точки в другую. Такси так же, как обычные автомобили, оказываются в пробке, потому что на многих магистралях стоят камеры видеофиксации, и нам проехать нельзя».

В Центре организации дорожного движения предупреждают автомобилистов, что пробок в часы пик не избежать. "Ъ FM" узнал у жителей юго-запада Москвы, каким транспортом они пользуются и сколько времени тратят на дорогу.

Юго-западный участок Большого кольца метро планируется запустить к 2021 году, заявлял ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, а завершить весь проект должны завершить в 2022 году.

Анна Пестерева