Шестой тур

«Спартак»—ЦСКА 2:1
Жиго, 59, 79 — Фернандес, 68
Турнирная таблица
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. «Зенит»
|4
|2
|0
|9:2
|14
|2. «Локомотив»
|4
|1
|1
|11:5
|13
|3. «Краснодар»
|4
|1
|1
|10:4
|13
|4. «Спартак»
|3
|2
|1
|8:6
|11
|5. «Ростов»
|3
|2
|1
|10:9
|11
|6. ЦСКА
|3
|1
|2
|5:5
|10
|7. «Рубин»
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8. «Арсенал»
|3
|1
|2
|8:7
|10
|9. «Урал»
|2
|1
|3
|9:13
|7
|10. «Уфа»
|2
|1
|3
|8:8
|7
|11. «Ахмат»
|2
|1
|3
|4:8
|7
|12. «Крылья Советов»
|2
|0
|4
|9:9
|6
|13. «Динамо»
|1
|2
|3
|4:6
|5
|14. «Тамбов»
|1
|1
|4
|6:9
|4
|15. «Сочи»
|0
|3
|3
|1:7
|3
|16. «Оренбург»
|0
|2
|4
|6:11
|2
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