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Шестой тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Спартак»—ЦСКА 2:1

Жиго, 59, 79 — Фернандес, 68

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»4209:214
2. «Локомотив»41111:513
3. «Краснодар»41110:413
4. «Спартак»3218:611
5. «Ростов»32110:911
6. ЦСКА3125:510
7. «Рубин»3124:310
8. «Арсенал»3128:710
9. «Урал»2139:137
10. «Уфа»2138:87
11. «Ахмат»2134:87
12. «Крылья Советов»2049:96
13. «Динамо»1234:65
14. «Тамбов»1146:94
15. «Сочи»0331:73
16. «Оренбург»0246:112
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