Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о яркой и традиционной кухне острова.

Корсика сегодня! Градусы жары и высокого сезона постепенно падают вниз, и как раз в сентябре самое время посетить этот замечательный остров. Гора посреди Средиземного моря или остров красоты — это уж как вам угодно. Дайвинг, рыбалка, уютные бухты чистые пляжи и, конечно же, в сентябре начинаются праздники урожая, поэтому гурманам скучать не придется. На острове производят оливковое масло, собирают травы для приправ, дикий мед, делают каштановую муку. Она используется во многих местных блюдах, например, в блинах ниччи и каштановой поленте — традиционном гарнире к мясу козленка.

Вообще, корсиканская кухня вполне может гордиться своей яркой индивидуальностью и богатыми традициями. Семейные рецепты передаются здесь из поколения в поколение. В прибрежных ресторанах хорошо готовят рыбный суп — корсиканский аналог буйабеса. На ферме в Коста-Серена можно насладиться свежайшими устрицами. Здесь же, в Верхней Корсике, находится знаменитая дорога вин Патримонио. В горных районах производят потрясающе вкусную колбасу. Свиней здесь откармливают каштанами, желудями и корнями растений.

Самый известный сыр Корсики — броччио, и козий, и овечий. Добавляют практически во все: в омлет, в оладьи, в каннеллони. Любимый десерт корсиканцев — это, несомненно, фиадоне — пирог на основе того же сыра и лимона. Не менее хороши канестрелли — печенье с ароматом лимона, аниса, каштанов или вина. А помимо рыбы, мяса, овощей, морепродуктов, здесь есть любимое блюдо Наполеона (куда же без него на Корсике?). Хотел сказать, что-то типа нашей свиньи в апельсинах. Но все гораздо серьезней — это настоящий кабан в черничном соусе.