«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Еще больше звонков? Вызов принят».
Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:
• Как не потерять ни одного звонка и проконтролировать, чтобы все они были отработаны?
• Какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня, чтобы завтра получить рост продаж?
• Почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?
• Как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?
Ведущий семинара – Сергей Новиков, руководитель продукта «Облачная телефония». При его участии и под его руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.
Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии – от бизнес-задач до реализации.
Вебинар состоится 27 августа 2019 года, начало в 13.00 по московскому времени.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Чтобы принять участие в вебинаре:
1) Перейдите по ссылке https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/1041668/
2) Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно»
3) Заполните форму
4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите «Участвовать».
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).
Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ. Магистральная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» является одной из самых протяженных в стране. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств.
Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками: «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведется в 567 городах России.