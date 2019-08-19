«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Еще больше звонков? Вызов принят».

Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:

• Как не потерять ни одного звонка и проконтролировать, чтобы все они были отработаны?

• Какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня, чтобы завтра получить рост продаж?

• Почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?

• Как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?

Ведущий семинара – Сергей Новиков, руководитель продукта «Облачная телефония». При его участии и под его руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.

Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии – от бизнес-задач до реализации.

Вебинар состоится 27 августа 2019 года, начало в 13.00 по московскому времени.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

1) Перейдите по ссылке https://telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru/event/1041668/

2) Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно»

3) Заполните форму

4) За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите «Участвовать».