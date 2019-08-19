Депутаты гордумы Перми изучили работу муниципального транспорта Нижнего Новгорода

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов и депутат, член рабочей группы по развитию отрасли пассажирских перевозок Александр Филиппов посетили Нижний Новгород. В рабочей встрече приняли участие председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович, представители администрации Нижнего Новгорода, а также МП «Нижегородпассажиравтотранс» и МП «Нижегородэлектротранс».

Депутаты Пермской городской думы изучили организацию работы муниципальных автобусов в Нижнем Новгороде, формирование маршрутной сети, тарифного меню и внедрение безналичной системы оплаты проезда. Основная часть пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде осуществляется под контролем муниципальных структур с установленным тарифом. Частные перевозчики не содержатся за счет бюджета, и поэтому работают по нерегулируемым тарифам в удаленных районах. Муниципальный и частный транспорт пересекаются и работают в едином правовом поле. Регулярно проводится обновление подвижного состава, около 70% жителей Нижнего Новгорода оплачивают проезд по безналичному расчету.

«Рабочая встреча с коллегами из Нижнего Новгорода оказалась очень продуктивной: сотрудники администрации глубоко в теме вопроса, они понимают, что нужно делать и для чего. Все решения просчитаны и построены на реальной экономике региона, а не на методичках», – прокомментировал депутат Александр Филиппов. – В каждом регионе есть своя специфика, и Пермь не является исключением. Знакомство с лучшими практиками и наработками коллег из других регионов поможет нам сформировать свою транспортную модель, при которой жителям будет комфортно».

«Перевозка пассажиров – это важная общественная функция, и мы в первую очередь должны заботиться о комфорте и безопасности пассажиров. Когда частные перевозчики начинают ставить нам условия, говорят, что денег мало, давайте нам больше, больше и больше, мы не можем этим полноценно заниматься. Поэтому мы решили воссоздать автобусный парк, чтобы выстроить нормальные деловые отношения с частными перевозчиками. Необходимо, чтобы доля муниципального транспорта составляла хотя бы 30–40% в объеме перевозок пассажиров, тогда рынок у нас будет более сбалансированным, – подчеркнул Алексей Грибанов. – Город Пермь находится на пороге очень больших, радикальных перемен. Нам предстоит принять целый пакет документов по транспортной реформе, и это будут непростые решения. Мы специально приехали в Нижний Новгород, зная, что здесь хорошо работает общественный транспорт. Наша цель – познакомиться, посмотреть и обсудить с депутатами и администрацией те новшества, которые мы внедряем, чтобы, возможно, они предостерегли нас от каких-то ошибок. В Нижнем Новгороде есть четкое понимание подходов к транспортной отрасли и у депутатов, и у администрации. Я думаю, что с учетом полученных рекомендаций мы сможем безболезненно пройти процесс реформирования».