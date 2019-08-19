Шестой тур

«Оренбург»—«Сочи» 1:1
Калугин, 46 (автогол) — Полоз, 68 (пен.)
«Урал»—«Крылья Советов» 1:3
Панюков, 90+3 — Гынсарь, 28; Соболев, 79; Радоньич, 84. Удаление: Емельянов («Урал»), 67 (2 ж. к.)
«Тамбов»—«Краснодар» 0:2
Вандерсон, 2; Уткин, 78
«Зенит»—«Ахмат» 0:0
Удаление: Уциев («Ахмат»), 7
«Рубин»—«Арсенал» 1:0
Марков, 72
«Уфа»—«Ростов» 2:0
Игбун, 40, 79
«Динамо»—«Локомотив» 1:2
Филипп, 3 — Ал. Миранчук, 28 (пен.); Ан. Миранчук, 82
Турнирная таблица
Матч «Спартак»—ЦСКА пройдет сегодня.
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