Шестой тур

И В Н П М О 1. «Зенит» 6 4 2 0 9:2 14 2. «Локомотив» 6 4 1 1 11:5 13 3. «Краснодар» 6 4 1 1 10:4 13 4. «Ростов» 6 3 2 1 10:9 11 5. ЦСКА 5 3 1 1 4:3 10 6. «Рубин» 6 3 1 2 4:3 10 7. «Арсенал» 6 3 1 2 8:7 10 8. «Спартак» 5 2 2 1 6:5 8 9. «Урал» 6 2 1 3 9:13 7 10. «Уфа» 6 2 1 3 8:8 7 11. «Ахмат» 6 2 1 3 4:8 7 12. «Крылья Советов» 6 2 0 4 9:9 6 13. «Динамо» 6 1 2 3 4:6 5 14. «Тамбов» 6 1 1 4 6:9 4 15. «Сочи» 6 0 3 3 1:7 3 16. «Оренбург» 6 0 2 4 6:11 2