19 августа, понедельник
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Шестой тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Оренбург»—«Сочи» 1:1

Калугин, 46 (автогол) — Полоз, 68 (пен.)

«Урал»—«Крылья Советов» 1:3

Панюков, 90+3 — Гынсарь, 28; Соболев, 79; Радоньич, 84. Удаление: Емельянов («Урал»), 67 (2 ж. к.)

«Тамбов»—«Краснодар» 0:2

Вандерсон, 2; Уткин, 78

«Зенит»—«Ахмат» 0:0

Удаление: Уциев («Ахмат»), 7

«Рубин»—«Арсенал» 1:0

Марков, 72

«Уфа»—«Ростов» 2:0

Игбун, 40, 79

«Динамо»—«Локомотив» 1:2

Филипп, 3 — Ал. Миранчук, 28 (пен.); Ан. Миранчук, 82

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»64209:214
2. «Локомотив»641111:513
3. «Краснодар»641110:413
4. «Ростов»632110:911
5. ЦСКА53114:310
6. «Рубин»63124:310
7. «Арсенал»63128:710
8. «Спартак»52216:58
9. «Урал»62139:137
10. «Уфа»62138:87
11. «Ахмат»62134:87
12. «Крылья Советов»62049:96
13. «Динамо»61234:65
14. «Тамбов»61146:94
15. «Сочи»60331:73
16. «Оренбург»60246:112

Матч «Спартак»—ЦСКА пройдет сегодня.

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