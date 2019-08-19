Топ-15 крупных аптечных сетей России по итогам первой половины 2019 года

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|Место в рейтинге
|Аптечные сети
|Объем продаж (млрд руб.)
|Доля на аптечном рынке в январе—июне 2019 года
|Прирост продаж по сравнению с январем—июнем 2018 года
|Количество точек продаж
|1
|АСНА
|78,7
|12,80%
|8%
|8 671
|2
|«Ригла»
|38,3
|6,20%
|16%
|2 559
|3
|«Эркафарм»
|30,2
|4,90%
|-1%
|1 194
|4
|Аптечная сеть «36,6»
|24,2
|4,00%
|3%
|1 386
|5
|«Имплозия»
|22,3
|3,60%
|-8%
|2 508
|6
|«Нео-Фарм»
|21,2
|3,50%
|29%
|669
|7
|«Вита»
|20,8
|3,40%
|44%
|1 683
|8
|ИРИС
|20,6
|3,40%
|11%
|1 598
|9
|«Апрель»
|18,3
|3,00%
|30%
|1 412
|10
|«Планета здоровья»
|18
|2,90%
|6%
|1 663
|11
|«Фармленд»
|14,3
|2,30%
|21%
|1 250
|12
|«Фармаимпекс»
|10,7
|1,70%
|27%
|701
|13
|«Мелодия здоровья»
|9,6
|1,60%
|56%
|885
|14
|«Аптека-Таймер»
|8,5
|1,40%
|-7%
|872
|15
|«36,7 °С & Максавит»
|7,7
|1,30%
|10%
|505