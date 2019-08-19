Топ-15 крупных аптечных сетей России по итогам первой половины 2019 года

Место в рейтинге Аптечные сети Объем продаж (млрд руб.) Доля на аптечном рынке в январе—июне 2019 года Прирост продаж по сравнению с январем—июнем 2018 года Количество точек продаж 1 АСНА 78,7 12,80% 8% 8 671 2 «Ригла» 38,3 6,20% 16% 2 559 3 «Эркафарм» 30,2 4,90% -1% 1 194 4 Аптечная сеть «36,6» 24,2 4,00% 3% 1 386 5 «Имплозия» 22,3 3,60% -8% 2 508 6 «Нео-Фарм» 21,2 3,50% 29% 669 7 «Вита» 20,8 3,40% 44% 1 683 8 ИРИС 20,6 3,40% 11% 1 598 9 «Апрель» 18,3 3,00% 30% 1 412 10 «Планета здоровья» 18 2,90% 6% 1 663 11 «Фармленд» 14,3 2,30% 21% 1 250 12 «Фармаимпекс» 10,7 1,70% 27% 701 13 «Мелодия здоровья» 9,6 1,60% 56% 885 14 «Аптека-Таймер» 8,5 1,40% -7% 872 15 «36,7 °С & Максавит» 7,7 1,30% 10% 505