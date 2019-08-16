«Дело “Седьмой студии” — это правила игры для культурных деятелей»

Возобновилось судебное разбирательство в отношении Кирилла Серебренникова. На нем огласили выводы новой экспертизы по делу. В результате выяснилось, что проект «Платформа» гораздо дороже государственной субсидии, которая на него выделялась. Как известно, режиссера и его подчиненных обвиняют в растрате большей части государственных денег. Представленная в пятницу оценка экспертов ставит под сомнения всю фабулу обвинения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что известному режиссеру преподали урок, который он должен усвоить.

Фактически выводы экспертов говорят о том, что Кирилл Серебренников не только не крал государственных денег, а, наоборот, был вынужден докладывать свои кровные. Как известно, деньги в размере свыше 216 млн руб. выделялись государством на театральный проект «Платформа», который ставил своей целью популяризацию современного искусства. По версии следствия, из указанной суммы деятели искусства незаконно растратили 133 млн. И вот теперь эксперты установили, что на самом деле проект стоил 300 млн руб., а Серебренников и его подчиненные из «Седьмой студии» привлекали еще и частное финансирование в размере 40 млн.

В этом деле изначально было много нестыковок. Самый известный пример — приключения спектакля «Сон в летнюю ночь». Следователи утверждали, что его физически не было, тогда как он был сыгран более 15 раз, чему есть видеосвидетельства. При этом особенности нашей фемиды и исторический опыт дают основания полагать, что выводы самых авторитетных экспертов на фоне самых абсурдных доводов следствия не гарантируют развала дела и оправдательного приговора участникам. Многое указывает на относительно благополучное для фигурантов завершение дела «Седьмой студии». Тем не менее, они смогли не словах, а на деле прочувствовать прелесть российской уголовно-правой системы. Так что можно так сказать, свое наказание они понесли. В меру, но пострадали.

В чем же истинная причина уголовного дела Кирилла Серебренникова и компании? На эту тему есть много версий. Однако самая простая гласит: если берешь деньги у государства — значит, должен делать то, что требует от тебя заказчик, а не демонстрировать независимость и свободу творчества.

В нынешней системе координат творчество должно быть не то чтобы партийным, но контролируемым. Именно это, скорее всего, и дали понять режиссеру с мировым именем.

Был и другой посыл: нам абсолютно наплевать на мировую реакцию и разгневанную общественность на родине — нельзя переходить дорогу государству. Вернее, тем, кот представляет его интересы.

Сложно сказать, усвоил ли Кирилл Семенович этот урок. Вряд ли он бросится снимать патриотические фильмы и ставить соответствующие спектакли. Впрочем, дело еще незакончено. А неопределенность, как известно, бывает хуже даже самой жестокой реальности. Дело «Седьмой студии» — это правила игры для культурных деятелей. Раньше они были для бизнеса, олигархов, а теперь вот для режиссеров.