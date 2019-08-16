Остров загадочных лучей

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как португальцы высадились на остров и какое необычное явление можно наблюдать на нем.

Мадейра сегодня — остров удивительного солнечного света, точнее, загадочных лучей. Но не буду забегать вперед. Португальские мореплаватели открыли миру множество удивительных земель, но главной жемчужиной среди них была, конечно, Мадейра. Об этом часто любил вспомнить сэр Уинстон Черчилль. С легкой ноткой зависти, наверное, дескать, как это англичане упустили столь лакомый кусок?! А вообще, он просто обожал здесь бывать, отдыхать, наслаждаться простой, но здоровой и вкусной пищей, попивать мадеру, в изрядных количествах. И вдыхать удивительный воздух насыщенный ароматом цветов и Атлантики.

Интересно, но прежде чем поселиться здесь, португальцы подожгли местные заросли и деревья. Иначе негде было толком и на берег высадится. По слухам, остров горел четыре года. Леса самых ценных пород деревьев каким-то чудом остались целы. А почва стала настолько плодородной, что сухое полено здесь в землю вбей — и оно расцветет.

О красотах Мадейры написаны книги. Поэтому я вернусь к загадочным лучам. Многие туристы надеются стать свидетелями уникального явления. Иногда, стоя на возвышенности, можно увидеть, как плотные облака прорезает золотой луч, который падает на поверхность воды световым пятном удивительно правильной формы. Плотный пучок света на минуту, словно прожектор, прорезает глубины океана — это настоящее чудо. Хотя, понятно, что ничего непонятно. Есть ученые, пытающиеся разгадать природный феномен, есть скептики, есть и уфологи, конечно, со своими версиями. Португальцы же утверждают, что это ангелы сходят с неба по золотой лестнице, дабы хранить цветущий остров. Да будет так, скажу я в итоге.