Инфляция в СЗФО в июле снизилась до 4,5%

В июле 2019 года годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе замедлилась до 4,5% с 4,6% в июне. Доля товаров и услуг, годовой прирост цен на которые в СЗФО составил менее 4%, в июле выросла до 49% с 46% в июне. Об это сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По данным аналитиков, замедление инфляции в СЗФО в июле связано прежде всего с ее снижением в сфере услуг из-за более низкой, чем в прошлом году, индексации коммунальных тарифов. При этом годовой темп прироста цен на продовольствие на Северо-Западе за прошедший месяц составил 5,4% после 5,1% в июне. В то же время непродовольственная инфляция в июле в СЗФО осталась на уровне 3,5%, несмотря на увеличение относительно июня (+0,1%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года инфляция в СЗФО составила 4,1%.