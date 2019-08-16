СМИ: «Трансмашхолдинг» может приобрести Кингисеппский машиностроительный завод

Холдинг АО «Трансмашхолдинг» может приобрести Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) и петербургское ООО «Дизельдипсервис». Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Эксперты оценивают сделку в сумму до 1,5 млрд руб.

В «Трансмашхолдинге» “Ъ-СПб” информацию о возможном приобретении предприятий опровергли.

Ранее «Ъ» писал, что «Трансмашхолдинг» проявляет интерес к активам ПАО «Мотовилихинские заводы», одному из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.

«Трансмашхолдинг», 80% которого принадлежит структурам Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, а 20% — французской Alstom,— крупнейший производитель подвижного состава для рельсового транспорта, выпускает локомотивы, железнодорожные вагоны, трамваи и вагоны метро. Выручка по МСФО за 2018 год — 224,8 млрд руб., чистая прибыль — 17,07 млрд руб.