Деловой завтрак «Тезисы рынка недвижимости: состояние отрасли по итогам первого полугодия 2019 года»

2019 год — период активной фазы перехода строительной отрасли на новый механизм жилищного финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. Предполагается, что это поможет сделать рынок прозрачнее и увеличить надежность застройщиков. Какие сложности влекут за собой нововведения для застройщиков, как переход на проектное финансирование повлиял на состояние отрасли — поговорим на деловом завтраке.

Эксперты встречи расскажут о состоянии отрасли по итогам первого полугодия 2019 года, отношениях Заказчик-Генподрядчик в условиях перехода на проектное финансирование, практических вопросах перехода на механизм эскроу-счетов в жилищном строительстве.

Спикеры:

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости

Татьяна Гончарова, управляющий партнер Юридической компании LexProf

Максим Хайруллин, старший менеджер PwC

22 августа | Начало в 10:00

Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Контакты:

Инна Наумова, naumova@kommersant-nsk.ru, 8 (383) 209-34-42 (вн. 112)

Анастасия Кисленко, kislenko@kommersant-nsk.ru, 8 (383) 209-34-42 (вн. 109)

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