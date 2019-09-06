Главные новости

06 сентября, пятница
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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

новости | Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» задержан в Италии по обвинению в промышленном шпионаже —5

новости | В Москве осудили и тут же освободили из-под стражи бизнесмена, которого

Венгрия выдала России вместо США —5

спорт | Сегодня в Шотландии команда Станислава Черчесова проведет ключевой матч группового этапа —12

новости | Участник массовых акций Константин Котов осужден на четыре года колонии —2

От Российского фонда помощи | —6

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