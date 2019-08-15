Власти Ростовской области оценили перезапуск «Евродона» в 8 млрд рублей

Перезапуск производства на подконтрольной ВЭБу ГК«Евродон» потребуется 8 млрд руб., сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Сейчас его покупку претендуют три компании.

Другому производителю мяса птицы – холдингу «Белая птица – Ростов», задолженность которого находится в фонде плохих долгов, созданном на базе банка «Траст» , для перезапуска понадобится 1-1,5 млрд руб. На его покупку тоже претендует инвестор,.

«И с банком „Траст“, и с госкорпорацией ВЭБ у нас есть договоренности. Если переговоры с инвесторами заходят в тупик, то они ставят управляющие компании и перезапускают производство. Предприятия должны работать. Все понимают, что чем дольше они простаивают, тем сложнее их будет перезапустить», — передает издание слова господина Гончарова.

Напомним, ГК «Евродон», по данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. т мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. т). В конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем «Евродона» Вадимом Ванеевым контроль над этим бизнесом получил основной владелец и кредитор группы — ВЭБ. После оптимизации производства банк планирует продать актив стратегическому инвестору.

Холдинг «Белая птица» в июле 2018 года приостановил производство на комплексе в Ростовской области. На площадках предприятия в октябре 2018 года была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В отношении компании также введено наблюдение. Сейчас на обоих предприятиях остановлено производство.

Как сообщал „Ъ-Юг“ ранее, в конце апреля этого года губернатор региона Василий Голубев предложил создать на базе активов предприятий «Белая птица» и «Евродон» крупный экспортный кластер мощностью более 200 тыс. т мяса.

Дарья Голякова